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А они никогда и ни за что не извиняются: Киев взбесил новый национальный праздник Польши

А они никогда и ни за что не извиняются: Киев взбесил новый национальный праздник Польши

БлокнотРУ Польский парламент официально утвердил национальный праздник в память о кровавом воскресенье, когда укронацисты устроили этнические чистки на Волыни.

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Комментарии
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федор
Рагули !!!!! А это уже даже не звоночек, скоро вы злыдни будете опять кланяться польскому пану и языком им обувь чистить. Уроды !!!!
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9 час.
В С
А если хохлы извинятся, то польские пидоры будут дружить против России ?
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2 час.
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