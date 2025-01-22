Василий Анохин прокомментировал строительство на месте концлагеря Дулаг-126

Тема поднималась на встрече с малолетними узниками фашистских лагерей В понедельник, 20 января, состоялась встреча губернатора Смоленской области с представителями региональной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
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