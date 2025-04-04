Сербский экс-нападающий «Рубина», «Арсенала» и «Оренбурга» Джордже Деспотович в интервью корреспонденту Sport24 Борису Королеву рассказал о том, что бывший главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий заблокировал его в соцсетях.