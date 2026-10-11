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Пятый канал

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Компании Грузии рискуют потерять до 70% дохода из-за запрета поставок товаров в Россию

Компании Грузии рискуют потерять до 70% дохода из-за запрета поставок товаров в Россию

Запрет на ввоз продукции семи грузинских компаний в Россию может серьезно ударить по их доходам. Об этом лидер грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия рассказал в беседе с 5-tv.

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