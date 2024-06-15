Россиянам рассказали о схемах мошенников при покупке авиабилетов

Роскачество: мошенники продают фальшивые авиабилеты на агрегаторах В период отпусков мошенники изобретают новые схемы для обмана россиян при продаже авиабилетов, предупреждает Центр цифровой экспертизы Роскачества.
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