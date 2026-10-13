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«Стоп-кран» для Брюсселя: три страны ЕС предложили блокировать новые нормы

«Стоп-кран» для Брюсселя: три страны ЕС предложили блокировать новые нормы

Мерц, Мелони и Де Вевер предложили останавливать законодательные инициативы ЕС, если они создают чрезмерную нагрузку на бизнес и правительства.

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