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25 лет служения району: Лариса Удалова стала почётным гражданином Корсаковского района

25 лет служения району: Лариса Удалова стала почётным гражданином Корсаковского района

Депутат Орловского областного Совета, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и депутатской деятельности Лариса Удалова удостоена звания «Почётный гражданин Корсаковского района».

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