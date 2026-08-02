25 лет служения району: Лариса Удалова стала почётным гражданином Корсаковского района

Депутат Орловского областного Совета, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и депутатской деятельности Лариса Удалова удостоена звания «Почётный гражданин Корсаковского района».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии