Силы Мадьяра Бровди вновь атакуют Московскую и Воронежскую области В ночь на 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны сбили ещё 15 беспилотников, летевших в сторону столицы.