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Яна Батыршина: «У Крамаренко очень серьезная травма, конечно, надо было сделать операцию. Но непонятно, сколько бы понадобилось времени на восстановление к Играм БРИКС»

Крамаренко выиграла золото в многоборье на Играх БРИКС в Казани. Она выступала с повязкой под коленом.

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