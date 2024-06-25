 В Анапе псевдостроитель взял у заказчицы почти миллион рублей на возведение дома и оставил ее ни с чем

В Анапе псевдостроитель взял у заказчицы почти миллион рублей на возведение дома и оставил ее ни с чемПрокуратурой Анапы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 41-летнего жителя Анапского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии