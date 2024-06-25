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Живая Кубань

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 В Анапе псевдостроитель взял у заказчицы почти миллион рублей на возведение дома и оставил ее ни с чем

 В Анапе псевдостроитель взял у заказчицы почти миллион рублей на возведение дома и оставил ее ни с чем

 В Анапе псевдостроитель взял у заказчицы почти миллион рублей на возведение дома и оставил ее ни с чемПрокуратурой Анапы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 41-летнего жителя Анапского района.

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