Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Все предложения сенатора правильные. Только вот сенатор не учел, что работать еще пять лет после выхода на пенсию для...Пенсию можно увел...
  • Амара Карпова
    Какой политик из шлюхи грязной?!🤮🤮🤮Собчак пытается и...
  • Варлам Устрялов
    и так быдл, в лучшем случае посадят на пожижненку, а не расстреляют.Морского комбрига...

Боец СВО лишился ноги из бюрократии. Депутат рассказал о недочётах военного госпиталя

Боец СВО лишился ноги из бюрократии. Депутат рассказал о недочётах военного госпиталя

Солдат, получивший ранение в зоне спецоперации, потерял ногу из-за бюрократии военного госпиталя.Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о вопиющем случае, который оставил бойца СВО без ноги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх