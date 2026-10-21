Покинувший Россию стендап-комик Руслан Белый*, который, как и Максим Галкин*, после начала конфликта на Украине выступает с критикой российских властей, рассказал о встрече с юмористом.
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