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Кержаков рассказал о своей зарплате "Спартаке"

Экс-футболист "Зенита" из Санкт-Петербурга и сборной России, а ныне главный тренер "Спартака" из сербского города Суботица Александр Кержаков рассказал "Спорт-Экспрессу" о своей зарплате в команде из Сербии.

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