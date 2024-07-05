Синнер пробился в 1/8 финала «Уимблдона»

Янник Синнер разгромил Миомира Кецмановича и вышел в четвертый круг «Уимблдона». В Лондоне прошел матч 1/16 финала «Уимблдона» в мужском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Янник Синнер встречался с Миомиром Кецмановичем.