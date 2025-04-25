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Мэр Киева Виталий Кличко назвал «одним из сценариев» признание Крыма российским

Мэр Киева Виталий Кличко назвал «одним из сценариев» признание Крыма российским

Мэра Киева Виталий Кличко в интервью ВВС признал, что Украине, возможно, придется отказаться от определенных территорий в рамках мирных договоренностей с Россией - в связи с растущим давлением со стороны американского президента Дональда Трампа.

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