В конгрессе США требуют изучить визит Зеленского на военный завод в Скрэнтоне

Ряд американский законодателей в конгрессе США выступили за организацию расследования поездки украинского лидера Владимира Зеленского на предприятие в штате Пенсильвания, которое занимается производством боеприпасов, передает РИА Новости.
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