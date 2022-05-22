Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования ДТП в Тульской области, в результате которого погиб подросток

Глава Следственного комитета А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области В.В.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- В Брянской области задержаны участники банды, подозреваемые в совершении тяжких преступлений в прошлые годы
- В Иркутской области вынесен приговор экс-министру лесного комплекса и другим фигурантам уголовного дела
- Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в бандитизме и серии других тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в Брянской области
Свежие комментарии