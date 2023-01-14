Премьер-министр Японии сообщил Байдену о намерении купить ракеты Tomahawk

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.
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