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Премьер-министр Японии сообщил Байдену о намерении купить ракеты Tomahawk

Премьер-министр Японии сообщил Байдену о намерении купить ракеты Tomahawk

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на состоявшейся в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.

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