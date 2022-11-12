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Кристиан Хорнер: «Сегодня у «Мерседеса» была очень быстрая машина, мы не смогли бы их сдержать»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

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