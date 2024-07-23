В Мордовскую центральную библиотеку поступило более тысячи новых книг

Книжный фонд Мордовской центральной библиотеки пополнился 1136 новыми изданиями. Прежде чем они поступили, был составлен специальный список литературы с учетом мнения читателей и расположения поблизости образовательных учреждений.
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