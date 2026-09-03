Фанфики по STALKER: истории о любви в Зоне

Что, если самое опасное место на Земле — это единственное место, где два сердца могут найти друг друга? Погрузитесь в нашу подборку фанфиков по игре STALKER, где любовь расцветает среди аномалий, и даже Зона не может остановить судьбу.
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