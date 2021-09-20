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Ученые Института Столетия в Сиднее нашли в орхидее вещество против рака простаты

Ученые Института Столетия в Сиднее нашли в орхидее вещество против рака простаты

Исследование было проведено в Институте Столетия в Сиднее, передает Frontiers in Oncology. Специалисты выяснили, что содержащееся в орхидеи Dendrobium chrysotoxum природное соединение эрианин может быть эффективным при лечении рака простаты.

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