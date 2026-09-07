Европейский союз (ЕС) открыто использует правочеловеческую повестку для вмешательства во внутренние дела независимых стран.
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