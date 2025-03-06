В Курске жители некоторых улиц Сеймского округа остались без воды до 17:00

До 17:00 без воды останутся жители улицы Энгельса, прилегающих улиц по обеим сторонам, 3-ей Песковской, Шоссеынйх переулков, Литовской (от Овечкина до Энгельса) с прилегающими, Малиновых переулков, 2-ого Литовского переулка.