Грибники в Подмосковье стали чаще теряться в лесах

В Подмосковье спасатели за несколько дней нашли заблудившихся в лесу мужчин, женщину и подростка. Специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас" напомнили, какие звуки могут помочь потерявшемуся определить направление и почему важно не уходить с места после обращения за помощью.
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