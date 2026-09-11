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Metro Москва

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Грибники в Подмосковье стали чаще теряться в лесах

Грибники в Подмосковье стали чаще теряться в лесах

В Подмосковье спасатели за несколько дней нашли заблудившихся в лесу мужчин, женщину и подростка. Специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас" напомнили, какие звуки могут помочь потерявшемуся определить направление и почему важно не уходить с места после обращения за помощью.

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