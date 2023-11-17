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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Келли Убре может вернуться в строй в конце ноября или начале декабря

Форвард «Филадельфии» Келли Убре, скорее всего, не пропустит много времени из-за повреждений, полученных в результате попадания под машину.

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