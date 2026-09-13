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МОСИНФОРМ

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Услуги и сервисы mos.ru пользуются популярностью у жителей регионов

Услуги и сервисы mos.ru пользуются популярностью у жителей регионов

Более 16% посещений mos.ru приходится на пользователей из других городов. Портал помогает им готовиться к поездкам и переезду в Москву, оплачивать транспорт, выбирать площадки для мероприятий и участвовать в благотворительности.

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