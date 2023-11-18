Средства ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

Утром 18 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.
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