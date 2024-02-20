На Украине заявили о намерении продать российские активы

Киевские власти собираются продать сотни российских активов, попавших под санкции, заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на проходящей в Токио конференции по восстановлению Украины.
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