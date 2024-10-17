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BEAC приобрела онлайн-школы "Нетология" и "Фоксфорд" за 4-6 миллиардов рублей

BEAC приобрела онлайн-школы "Нетология" и "Фоксфорд" за 4-6 миллиардов рублей

Коммерческий банк "Сбер" завершил сделку по приобретению двух крупнейших онлайн-школ - "Нетология", специализирующейся на дополнительном и профессиональном образовании, и "Фоксфорд", предоставляющей школьное образование.

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