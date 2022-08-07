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Фукс о чемпионстве: «Уверен, что ЦСКА сможет побороться с «Зенитом»

Бруно Фукс считает, что ЦСКА поборется с «Зенитом» за победу в Мир РПЛ. – Сможет ли ЦСКА в этом сезоне с таким составом побороться за чемпионство? – Да.

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