Подведены итоги работы МЧС в уходящем году

Куренков: сотрудники МЧС в 2024 году справились со всеми вызовами стихии Силы МЧС в 2024 году справились со всеми вызовами стихии и спасли больше человек, чем в прошлом году, сказал глава ведомства Александр Куренков в ходе поздравления сотрудников с Днем спасателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии