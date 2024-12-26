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Подведены итоги работы МЧС в уходящем году

Подведены итоги работы МЧС в уходящем году

Куренков: сотрудники МЧС в 2024 году справились со всеми вызовами стихии Силы МЧС в 2024 году справились со всеми вызовами стихии и спасли больше человек, чем в прошлом году, сказал глава ведомства Александр Куренков в ходе поздравления сотрудников с Днем спасателя.

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