Подведены итоги работы МЧС в уходящем году

Куренков: сотрудники МЧС в 2024 году справились со всеми вызовами стихии Силы МЧС в 2024 году справились со всеми вызовами стихии и спасли больше человек, чем в прошлом году, сказал глава ведомства Александр Куренков в ходе поздравления сотрудников с Днем спасателя.