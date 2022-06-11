Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

Канищев о Семаке: «Причина результатов в «Зените» – прекрасный бюджет. Если его отдать в «Уфу» или «Нижний», я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер»

Александр Канищев поставил под сомнение тренерский уровень Сергея Семака. «Причина результатов – это прекрасный бюджет с хорошей возможностью покупать более сильных футболистов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх