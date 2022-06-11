Канищев о Семаке: «Причина результатов в «Зените» – прекрасный бюджет. Если его отдать в «Уфу» или «Нижний», я бы не спешил с выводами, лучший ли он тренер»

Александр Канищев поставил под сомнение тренерский уровень Сергея Семака. «Причина результатов – это прекрасный бюджет с хорошей возможностью покупать более сильных футболистов.
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