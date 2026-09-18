Curiosity прислал открытку в честь 5000 марсианских суток на поверхности

Ровер NASA встретил юбилей у песчаной гряды «Чоколаталь» и снял двойную панораму утреннего и вечернего неба Марсоход Curiosity отметил 5000 солов — марсианских суток — на планете, в честь этого NASA опубликовало открытку, которую снял сам ровер.