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Curiosity прислал открытку в честь 5000 марсианских суток на поверхности

Curiosity прислал открытку в честь 5000 марсианских суток на поверхности

Ровер NASA встретил юбилей у песчаной гряды «Чоколаталь» и снял двойную панораму утреннего и вечернего неба Марсоход Curiosity отметил 5000 солов — марсианских суток — на планете, в честь этого NASA опубликовало открытку, которую снял сам ровер.

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