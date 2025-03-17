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Царьград

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Ближний Восток вспыхнул - бойня: Жёсткий ответ хуситов ВС США. Сирийские террористы штурмуют границу Ливана. Морская блокада Израиля

Ближний Восток вспыхнул - бойня: Жёсткий ответ хуситов ВС США. Сирийские террористы штурмуют границу Ливана. Морская блокада Израиля

Американцы ударили по Йемену – число убитых, по последним данным, выросло до 53 человек. В итоге хуситы заявили о жёстком ответе для самих американцев.

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