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"Удар за ударом": НАТО раскрыла планы по массированным атакам на Россию

"Удар за ударом": НАТО раскрыла планы по массированным атакам на Россию

НАТО работает над развитием высокоточных средств поражения большой дальности. Это означает, что в ближайшие месяцы и годы мы закупим огромное количество боеприпасов, которые позволят нам наносить удары снова и снова.

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