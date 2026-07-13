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Куртуа избежал серьезной травмы в матче с Испанией. Вратарь присоединится к «Реалу» после отпуска (COPE)

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа избежал серьезной травмы на чемпионате мира. 34-летний голкипер покинул поле во время матча с Испанией (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026 – на 71-й минуте вместо Куртуа вышел Сенне Ламменс.

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