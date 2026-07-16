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Царьград

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Байрамов обсудит с Лавровым отношения Азербайджана и России 17 июля

Байрамов обсудит с Лавровым отношения Азербайджана и России 17 июля

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с официальным визитом. 17 июля он встретится с Сергеем Лавровым для обсуждения российско-азербайджанских отношений и актуальных международных вопросов, как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

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