Байрамов обсудит с Лавровым отношения Азербайджана и России 17 июля

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с официальным визитом. 17 июля он встретится с Сергеем Лавровым для обсуждения российско-азербайджанских отношений и актуальных международных вопросов, как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
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