Байрамов обсудит с Лавровым отношения Азербайджана и России 17 июля

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с официальным визитом. 17 июля он встретится с Сергеем Лавровым для обсуждения российско-азербайджанских отношений и актуальных международных вопросов, как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.