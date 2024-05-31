Загадочный рост числа случаев нападения косаток на лодки получил объяснение ученых

Начиная с 2020 года небольшая группа иберийских косаток, обитающих у Пиренейского полуострова, вступила во взаимодействие с судами у берегов Марокко, Испании и Португалии не менее 673 раз, что значительно превышает показатели предыдущих лет.
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