«Пора закрутить финансовые гайки для России»: на Западе лихорадочно ищут слабые места Путина санкционная война заходит на новый круг

Гарий Щерба

Ха ха ха , а РОССИЯ ещё ДАЖЕ НЕ НАЧИНАЛА ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКИ ,,ПРОСВЕЩЁННЫМ и ИЗБРАННЫМ,, а они уж НИ ПЕРВЫЙ год ВОЮТ что ВСЁ ПЛОХО и ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД и НИЩАНИЕ у них а НЕ в РОССИИ ...