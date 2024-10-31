«Пора закрутить финансовые гайки для России»: на Западе лихорадочно ищут слабые места Путина санкционная война заходит на новый круг

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , а РОССИЯ  ещё  ДАЖЕ НЕ НАЧИНАЛА ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКИ  ,,ПРОСВЕЩЁННЫМ  и  ИЗБРАННЫМ,,  а они уж  НИ ПЕРВЫЙ год  ВОЮТ что  ВСЁ ПЛОХО  и ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД  и  НИЩАНИЕ  у них а  НЕ в  РОССИИ ...
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