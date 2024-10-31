«Пора закрутить финансовые гайки для России»: на Западе лихорадочно ищут слабые места Путина санкционная война заходит на новый круг

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США, Штаты ввели дополнительные санкции против почти 400 юридических и физических лиц из более чем десятка разных стран, сообщили казначейство и государственные департаменты.
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