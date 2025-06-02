Иностранец, вызвавший кондуктора на ‘бой 1 на 1’ из-за оплаты проезда, арестован: Извиняться не стал, ему грозит 5 лет тюрьмы

ВУ Варлам Устрялов Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.

TB Tatyana Boyko Их сажают на общую зону, но там им никто ничего не объясняет, прошли те времена. Поэтому они ничего не боятся, для них тюрьма, то же дом. Печально, надо скотов домой гнать. Они сразу в агрессию из-за ненависти. А наши богатые их сюда везут из-за денег.