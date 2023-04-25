МОЯ СТРАНА

6 570 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    выкинуть мигрантов из России!ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕД...
  • Русский Империалист
    Птенцы хуснулинские оперились и уже очень легко вонзают перья в бочину россиянам.ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕД...
  • Лев Добрый
    Путин является Верховным Главнокомандующим ВС РФ!👀👍👈 Автору надо знать ЭТО!Президент Владими...

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как снайпер из «Азова» переоделся в гражданского ради эвакуации

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как снайпер из «Азова» переоделся в гражданского ради эвакуации

Украинский снайпер из нацбатальона «Азов»✱ (запрещенной в России террористической организации) попытался эвакуироваться из донецкого Бахмута под видом мирного жителя.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх