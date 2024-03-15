Россиянкам назвали самые модные цвета в одежде в 2024 году

Стилист Анна Скороходова назвала россиянкам самые модные цвета в одежде в 2024 году. По словам специалистки, в нынешнем году актуальной будет одежда нежно-голубого оттенка, который способен заменить классический белый.
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