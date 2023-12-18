Осторожно Тонкий лёд...

Выход на тонкий лёд всегда крайне опасен. Казалось бы, это важное правило знают и взрослые и дети. Но зачастую люди забывают об элементарной безопасности, и всего лишь один неосторожный шаг может привести к непоправимой трагедии.
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