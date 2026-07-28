Бензин Евро‑3 вернулся: к чему готовиться автовладельцам

До конца 2026 года официально разрешен выпуск и оборот бензина и дизтоплива стандарта Евро‑3. Правильнее говорить «третьего экологического класса», но я буду придерживаться прижившейся в водительской среде терминологии «Евро-3» – тем паче, что с технической точки зрения это фактически одно и то же.