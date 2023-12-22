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Первая в мире роботизированная бургерная готова к открытию. Она обойдется без людей

Первая в мире роботизированная бургерная готова к открытию. Она обойдется без людей

В калифорнийском городе Пасадена скоро открывается ресторан быстрого питания CaliExpress by Flippy, в котором будут работать исключительно роботыКонцепция CaliExpress by Flippy понятна — клиент делает заказ с помощью терминала, после чего бургер готовят роботы Flippy, которые самостоятельно перемещаются по направляющим на кухне от одной точки к другой и готовят бургеры и картофель фри.

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