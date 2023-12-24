Путин восхитился поступком бойца, попросившего награду для своего командира

Президент России Владимир Путин восхитился поступком российского военнослужащего, который после официальной церемонии вручения боевых орденов и медалей в Кремле обратился к главе государства с просьбой наградить и его командира, который «так же как я воевал».
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