Львова-Белова наградила школьников, спасших посетителей «Крокуса»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградила учеников школы в Красногорске Артема Донского и Ислама Халилова за самоотверженность смелость при оказании помощи пострадавшим во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта.