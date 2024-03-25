Львова-Белова наградила школьников, спасших посетителей «Крокуса»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградила учеников школы в Красногорске Артема Донского и Ислама Халилова за самоотверженность смелость при оказании помощи пострадавшим во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии