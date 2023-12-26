Простые ежедневные причины вашей усталости и болезней, плохого самочувствия и неудач. Только устранив их, вы сможете наконец забыть о проблемах! Рабочий день окончен, Вы приходите домой и падаете без сил на диван.
Это ежедневно вытягивает из вас энергию!
Комментарии
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Аленка 666
Легко говорить, но трудно сделать. Я вот не умею прощать, не умею не раздражаться и не знаю, как смотреть позитивно, когда сидишь без работы и без денег, а на работу из-за возраста никуда не берут
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15 час.
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