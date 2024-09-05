В Казани задержали двух фигуранток дела о скандальном доме престарелых: одну из них отправили в СИЗО

КАЗАНЬ, 5 сентября, ФедералПресс. В аэропорту Казани правоохранители задержали фигурантку уголовного дела о пансионате, где ранее был обнаружен труп одной из подопечных, а несколько стариков были прикованы наручниками к кроватям.
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